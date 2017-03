Kritiek op sociale dumping bij herdenking overleden Polen

De Belgische Transportbond wil dat sociale dumping nog harder wordt aangepakt. Dat is de boodschap die vrijdag werd gegeven tijdens een herdenkingsdienst voor twee Poolse chauffeurs die in 2012 omkwamen in een brand in een loods in Wingene.

In de nacht van 31 maart op 1 april 2012 lieten de 27-jarige Pawel Lawecki en de 28-jarige Marcin Adamek het leven bij een brand. Ze leefden er samen met negen andere Oost-Europese in mensonterende omstandigheden, terwijl ze werkten voor de firma Krismar. Het bedrijf en de zaakvoerder staan onder meer terecht voor onvrijwillige slagen en verwondingen met de dood tot gevolg en het niet correct uitbetalen van de chauffeurs.

De Belgische Transportbond grijpt die 5de verjaardag aan om de strijd tegen sociale dumping voort te zetten. BTB hield daarom een kleine herdenking met enkele speeches waarin opgeroepen werd om de strijd aan te binden met sociale dumping, want niet alleen de Belgische chauffeurs, maar ook de Oost-Europese zijn slachtoffer van dit fenomeen. De bond legde ook een krans neer en hield een minuut stilte voor de slachtoffers, niet enkel voor de Polen, maar voor alle slachtoffers van sociale dumping. "In deze neerwaartse spiraal verliezen Belgische chauffeurs hun job, en worden Oost-Europese chauffeurs gedwongen om te werken voor een hongerloon, en dit in mensonwaardige omstandigheden. BTB publiceerde in 2010 zijn eerste zwartboek over sociale dumping. In onze zwartboeken beschrijven we haarfijn hoe Belgische bedrijven een postbusfirma oprichten, en zo chauffeurs te werk stellen in België", zei John Reynaert, adjunct-federaal secretaris.

Noodsignalen

BTB is tevreden met de controles die de voorbije weken werden uitgevoerd. "Voor BTB is dit een duidelijk teken dat de overheid eindelijk onze herhaalde noodsignalen ernstig neemt. Want de uitvlagging neemt ongekende proporties aan. Op drie adressen in Bratislava in Slowakije vond BTB tientallen transporteurs die daar een vestiging opgericht hebben. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. BTB geeft zoals steeds zijn bevindingen door aan de inspectiediensten. Het is ook frappant dat in deze specifieke kwestie, rond Krismar, de zaak ruim vijf jaar moet aanslepen.

"BTB wil de komende weken de sociale dumping verder onder de aandacht breng. Zo plant BTB een actie op 10 april aan de Ikea-vestigingen. "Het zijn niet alleen de werkgevers die in fout gaan, ook de opdrachtgevers hebben een verantwoordelijkheid", aldus Reynaert die wil dat Ikea rond de tafel zit met BTB rond deze kwestie. De Belgische Transportbond zal met flyers de klanten inlichten.