Kritiek op wijkgezondheidscentrum weggeëbd

Een goeie vijf maanden geleden ging in Brugge een wijkgezondheidscentrum open. Het was het eerste in onze provincie. Ondertussen zijn er 3.000 patiënten ingeschreven. Bij de start kwam er nogal wat kritiek van andere huisartsen. Zij waren niet blij met de komst van het wijkgezondheidscentrum. Patiënten betalen er geen remgeld. De zorg is dus helemaal gratis. Huisartsen vreesden dat ze patiënten zouden kwijtspelen. Maar die kritiek is nu weggeëbd.

Ook in Oostende en Menen is er een wijkgezondheidscentrum. Daar werken ze nog niet met een vast betalingssysteem. In heel Vlaanderen zijn er alles samen een dertigtal dergelijke centra.