Kritische vragen voor Ducarme in Kamer

Ook in het federaal parlement lokte de beslissing van minister Ducarme (MR) om Esthio eerst geen groen licht te geven, felle reacties uit.

Volksvertegenwoordigers van zowel meerderheid als oppositie stelden vragen over de late communicatie, maar ook over de gevolgen van de beslissing voor het bedrijf zelf: 10.000 maaltijden stonden al klaar om vandaag geleverd te worden in scholen. Onder meer Annick Lambrecht (sp.a), Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) en Rita Gantois (N-VA) stelden vragen aan Ducarme.

Lahaye-Battheu tikte Ducarme op de vingers tijdens haar repliek: “Waarom heeft u gewacht tot woensdagavond om te communiceren over uw voornemen om de resultaten van de allerlaatste testen af te wachten? De opgelopen schade is intussen enorm. Liberalen staan voor een betrouwbare overheid ten aanzien van burgers en bedrijven. Het onderzoek wees uit dat het bedrijf betrouwbaar was, dan moet u dat ook zijn.”

Vingerwijzing van Crevits

In een Facebookbericht bedankte Vlaams minister van Onderwijs Crevits alle directies en ouders die snel een oplossing moesten zoeken voor vandaag. Ze stak de getroffen traiteur een hart onder de riem en benadrukte dat zorgzame, correcte en tijdige communicatie erg belangrijk is, een vingerwijzing naar Ducarme.

