Kroegentocht en koers tijdens Historisch Veurne 2019

Rond de jaren 1920, op het absolute hoogtepunt, telde Veurne in totaal zo'n herbergen. Een kleine eeuw later blijven er nog zo'n 40 cafés over. Hoog tijd om theaterwandelingen over verdwenen cafés en brouwerijen te organiseren, vonden de initiatiefnemers.

Bekende acteurs zoals Sam Louwyck en Charlotte Dewulf nemen de bezoekers de hele dag mee op een nostalgische kroegentocht.

Het wordt een zomerse Historisch Veurne!



Heerlijk om te genieten van de theaterwandelingen, de retrokoers en de sfeer!



Schaduw nodig? Ideaal om de popup Pooweezie of de tentoonstelling in het Spaans Paviljoen te bezoeken!



Retrokoers

Ook werd er nog een retrokoers doorheen de stad georganiseerd. Deelnemers moeten er 20 ronden afwerken, op een parcours van 2,4 kilometer, waarvan de helft onverhard of op kasseien.