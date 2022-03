Krokusvakantie: jeugdfilmfestival JEF toont breed aanbod films, mét jury

Het is krokusvakantie: een uitgelezen moment om met de kinderen een jeugdfilm te gaan bekijken. In Brugge, Roeselare en Kortrijk loopt het Jeugdfilmfestival JEF.

In Brugge liep vanmorgen de film Coppelia, een familiefilm met betoverende animatie en dansballet. Na de film mogen de kinderen op het JEF-festival ook vragen stellen aan de regisseur. Een uitgebreide kinderjury geeft alle films een score.

Minder commerciële film

Het Jef-Jeugdfilmfestival met films voor kinderen zelfs vanaf 2 jaar, is ondertussen 34 jaar bezig. "Wij proberen in te zetten op die andere betere jeugdfilm, de minder commerciële film;" zegt Wout Vandersteene van JEF. "Soms unieke vertoningen die anders niet in de bioscoop terechtkomen, en die ze anders niet kunnen zien. We vertonen hier in Brugge in deze vakantieweek 23 films.

Naast de films is er ook randanimatie en een aanbod online. En er is ook een gamelab. JEF loopt nog de hele week.