De Krokusvakantie was een succes voor de kust. Ook al viel die wat vroeger toch kozen net zoveel toeristen als anders voor een dagje zee. Oostende deed het zelfs nog iets beter.

De vakantie viel vroeger dan vorig jaar, maar toch kwamen er in totaal 350.000 dagjestoeristen naar zee.

Over de hele kust waren tijdens de week 60 % van de hotelkamers bezet, in het weekend 70 %. In Oostende ging de bezettingsgraad zelfs naar 90%.

Ook het feit dat Valentijn dit jaar midden in de krokusvakantie viel, zorgde voor extra overnachtingen in de kusthotels. Verder wijst Westtoer er ook op dat het aantal tweede verblijven aan zee alsmaar toeneemt.