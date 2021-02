Krokusvakantie zorgt voor aanzienlijk meer boekingen aan zee

De toeristische verhuurkantoren aan de kust zien duidelijk meer boekingen en een hogere bezettingsgraad voor de krokusvakantie in vergelijking met voorgaande jaren.

Dat blijkt uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer. Het aantal boekingen ligt tot 30 procent hoger dan tijdens krokus vorig jaar, net voor de coronapandemie uitbrak. Ook hotels, campings en vakantieparken noteren een goede bezettingsgraad.

De volgende week trekken opnieuw heel wat mensen naar zee. Zo schommelt het bezettingspercentage bij toeristische verhuurkantoren rond de 60 procent. Verhuurkantoren verwachten een drukke vakantie aangezien heel wat eigenaars van een vakantiewoning daar zelf verblijven voor een vakantie in eigen land.

Valentijnweekend

Voor het valentijnweekend staat de bezetting momenteel op 80 procent. Het is van september 2020 geleden dat hotels nog zo'n bezettingscijfer konden voorleggen. Tijdens de week en voor het tweede weekend van de krokusvakantie hopen de hotels op nog enkele last minute reservaties. Nu ligt de bezetting voor deze periode rond de 40 procent. Recread, de Vlaamse beroepsvereniging van campings, verblijfparken, vakantieparken en kampeerautoterreinen, noteert een bezettingsgraad van gemiddeld 75 procent.

Voor de kust geldt tijdens de volledige krokusvakantie een mondmaskerplicht op de zeedijk. Ook is de druktebarometer nog steeds actief. Westtoer raadt bezoekers aan om zich op voorhand goed te informeren over geldende maatregelen in de kustgemeenten.