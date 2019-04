Kruiden op kamer maken Menense senioren hip

Kamertuinieren, dat is wat de bewoners van het woonzorgcentrum Groenhof in Menen sinds kort doen. De kruiden op hun kamer moeten de senioren warm maken voor het project "Old's Cool".

Groenhof is de proeftuin van programmamaakster Geertrui Coppens, bekend van het tv-programma 'De Bende van Wim' en 'Het Peulengaleis'. Maar Coppens werkt dit keer niet voor televisie, ze laat gewoon originele initiatieven los op de bewoners. Zo dirigeert ze er zelf ook het gospelkoor. En dat alles onder de noemer 'Old’s Cool'.

Sinds gisteren staan er bij de negentig bewoners van het woonzorgcentrum Groenhof in Menen dus kruiden op de kamer. En het zijn best hippe soorten zoals honingverbena of munt met aardbei, pompelmoes of peer.

(lees verder onder de foto)

En er is ook het gospelkoor. Vanochtend was er de eerste repetitie, dirigent van dienst was programmamaakster Geertrui Coppens die de initiatieven ook bedacht. Ze wil met het project 'Old’s Cool' iets doen los van televisie. Groenhof staat open voor vernieuwing en van het één kwam het ander.

'Ouderen niet betuttelen'

Geertrui Coppens: 'Old’s cool staat voor old is cool. Ik wil daar eigenlijk mee zeggen dat we veel kunnen leren van ouderen en dat we ze niet moeten betuttelen. We onderschatten ze een beetje. Ik heb dat vanochtend ook gemerkt bij de repetitie. Ineens begon een man van tachtig te improviseren op de muppetmuziek.'

Ook bewoners van Residentie Marie Astrid en Manoir Fleuri in Rekkem doen mee in het koor. De drie private woonzorgcentra zijn van dezelfde eigenaar.