Kruising Pathoekeweg en Kolvestraat wordt veiliger: rotonde en fietspaden

"We namen de beslissing om hier een rotonde aan te leggen om dit punt verkeersveiliger te maken,” zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem. ​De uitvoering van de rotonde staat gepland begin 2025, de fietspaden in het westelijk deel in 2024.

Aanleg rotonde (oostelijk deel Kolvestraat) in 2025

Op maandag 6 juli 2015 onderschreef Stad Brugge het SAVE-charter (Samen Actief voor VEilig Verkeer). “We engageren ons om de gevaarlijke punten in Brugge aan te pakken. In dit kader werd het zwarte punt tussen de Pathoekeweg en de Kolvestraat bestudeerd en kwam de beslissing om dit punt te verbeteren,” zeggen burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem.

“Als structurele oplossing plannen we de aanleg van een rotonde. Op het middelpunt van de rotonde plaatsen we overrijdbare delen om zo te verzekeren dat vrachtwagens de bocht kunnen nemen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Bij het aanleggen van de rotonde wordt ook de riolering verschoven en gebeuren een aantal lokale herstellingen.

Aanleggen deel Kolvestraat

“Om de rotonde aan te leggen, zullen we ook een deel van de Kolvestraat meenemen. Dit loopt tot iets voorbij de kruising met de Kleine Pathoekeweg en de Peraltastraat. We voorzien vanaf dit punt een wegversmalling tot 6,3 meter. Op het deel van de Kolvestraat dat we niet aanpakken, komen wegmarkeringen die de nieuwe breedte van de weg zullen aantonen,” zegt schepen Mercedes Van Volcem.

Nieuwe fietspaden naar het werk en bedrijventerreinen

Veilige fietsverbindingen naar het werk en bedrijventerreinen zijn belangrijk voor Van Volcem. “In de omgeving zijn verschillende bedrijventerreinen. Door aanpassingen aan de fietspaden uit te voeren en nieuwe fietspaden aan te leggen, zorgen we ervoor dat werknemers veilig met de fiets tot aan hun werk kunnen.”

De fietssnelweg F31, een directe fietsverbinding tussen Brugge en Zeebrugge, kruist de Kolvestraat en blijkt een groot knelpunt door het drukke verkeer van de industriezone. Om dit te verhelpen, wordt door de Provincie West-Vlaanderen een fietsbrug gerealiseerd ter hoogte van de spoorlijn in de Kolvestraat.