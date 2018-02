Kruispoortbrug bijna geïnstalleerd

Vrjdagnacht is er hard gewerkt aan de plaatsing van de nieuwe Kruispoortbrug in Brugge.

De plaatsing van de brug liep al heel wat vertraging op omdat de onderdelen niet geleverd konden worden. Met man en macht is er vrijdagnacht hard gewerkt met de plaatsing van de nieuwe Kruispoortbrug in Brugge. Dat moet heel nauwkeurig gebeuren. De brugpijlers werden centimeter na centimeter op hun plaats geschoven. Zaterdagnamiddag volgde de installatie van het wegdek.

Voor de inwoners is het opgelucht ademhalen. Sinds oktober 2016 moeten ze het zonder de brug doen. De Kruispoortbrug is een belangrijke weg om de stad te verlaten. Het is wel nog even wachten tot de brug helemaal geïnstalleerd en uitgetest is. Tegen half februari zou de brug dan open gaan voor het verkeer.