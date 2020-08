KSA Chiro Poelkapelle kan maandag dan toch op kamp

De groep van tweehonderd blijft in de vier bubbels zoals ze ook in Limburg zouden doen. Het kamp daar kon niet doorgaan doordat een leider besmet is met het coronavirus.

De KSA Chiro Poelkapelle, de grootste vereniging in de gemeente, zal vanaf maandag tot zaterdag op vier plaatsen in Langemark-Poelkapelle de tenten opslaan. Alles is bijna in kannen en kruiken. De KSA Chiro kan op jeugdverenigingen in de regio rekenen voor extra materiaal, want normaal zouden de leden niet op hetzelfde moment op kamp zijn. In Limburg waren ook maar zes tenten nodig, nu zijn dat er tien meer.

