KSA uit Kuurne bouwt impressionant decor op zomerkamp

Sinds enkele dagen staat er op een weide in het Waalse dorpje Bohon, dankzij KSA Leiezonen uit Kuurne, een kerkje uit hout. Het kerkje is zo'n zes meter hoog, zes meter lang en zes meter breed. De toren is zelfs negen meter hoog. Het bouwwerk is de blikvanger van het zomerkamp van de Kuurnse jeugdbeweging. "Elk jaar kiezen we met de leiding een thema. Dit jaar is het thema 'sekte'. We vonden het een leuk idee om een kerk na te bouwen", vertelt Sebbe Benoit. De toren werd een maand geleden al in elkaar gezet in een loods, maar de rest van de kerk bouwden de leden op twee dagen tijd ter plekke op.