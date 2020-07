KSV Roeselare 2.0 uit de startblokken

Nadat KSV Roeselare in beroep naast een proflicentie had gegrepen bleef het maandenlang doodstil bij de club. Er kwam geen enkele communicatie over welke richting het met Roeselare zou uitgaan. En dat voedde maandenlang de speculaties over een mogelijk definitief einde van KSV.

KSV Roeselare 2.0

Maar nu is er dus goed nieuws voor de supporters. KSV Roeselare begint aan een nieuw verhaal met nieuwe geldschieters. Er is een langetermijntraject uitgestippeld met een duidelijk omschreven businessplan voor de komende 5 jaar, met duidelijke doelstellingen voor alle stakeholders van de club (eerste ploeg, jeugd, academie, sportieve omkadering, administratieve medewerkers, management, supporters en sponsors).

Nieuw, lokaal management

De vorige eigenaar van de club, de Chinese Miss Dai, draagt de operationele leiding van de club voor 100 procent over aan een volledig nieuw, lokaal management. De familie Dai blijft wel aan boord bij KSV Roeselare, maar als minderheidsaandeelhouder. De nieuwe trainersstaf wordt maandag voorgesteld. Wie de nieuwe coach zal worden, is nog niet bekend. Het wordt wel een Belg. Bedoeling is dat er boegbeelden van KSVR bij het nieuwe project betrokken worden.Op dinsdag 8 september worden alle details van KSV Roeselare 2.0 uit de doeken gedaan. Yves Olivier blijft voorzitter van de club. Diederik Degryse spreekt namens de nieuwe investeerders.

Eerste nationale

KSVR treedt dus aan in eerste nationale (het vroegere eerste amateur), maar wil naar eigen zeggen zo snel mogelijk weer z'n plaats in de Pro League opnemen. De club wil nu werk maken van een nieuwe spelerskern. Op zondag 23 augustus start KSV Roeselare aan een nieuw bekerseizoen. Het neemt het dan op in de derde ronde tegen de winnaar van het duel tussen US Rebecquoise en R Arquet FC of RW Walhain CG. De competitie start begin september.