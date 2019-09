Opluchting in de rechtbank van Kortrijk vanmiddag, maar zeker ook op Schiervelde, bij coach Gretarsson en zijn spelersgroep.

"Ik wil er weinig op zeggen, maar wel dat ik er blij mee ben," kon trainer Gretarsson kwijt. De ploeg speelt morgen tegen SK Lokeren en trainde rond zes uur op het vertrouwde terrein. Ook doelman Wouter Biebauw had er vertrouwen in: "ik had het ergens wel verwacht, als het bestuur je blijft verzekeren dat alles goed komt."

Geen forfait dus, maar een volwaardige wedstrijd, morgen tegen Sporting Lokeren.

