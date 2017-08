KSV Roeselare vecht schorsing Lépicier aan

De Congelese centrale verdediger van de leider in de Proximus League (1B) pakte afgelopen weekend een rode kaart. Roeselare begeeft zich vrijdagmiddag met Lépicier naar het bondsgebouw, waar de Geschillencommissie Profvoetbal in eerste aanleg zal beslissen over de schorsing. Daardoor kunnen de West-Vlamingen vrijdagavond bij Lierse wel rekenen op de centrale verdediger, een eventuele schorsing treedt immers pas zaterdag in werking. In de blessuretijd van de zaterdag afgewerkte thuiswedstrijd tegen OH Leuven (3-1) werd Lépicier door scheidsrechter Ken Vermeire met rood van het veld gestuurd na een drieste tackle met gestrekt been. "De brutale fout met gevaar voor de fysieke integriteit" verdient volgens het Bondsparket twee speeldagen schorsing. Lépicier riskeert ook een boete van 200 euro.