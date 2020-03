KU Leuven halveert huurprijs studentenkamers

De KU Leuven verlaagt de huurprijs van studentenkamers in haar residenties in Leuven en Kortrijk voor de maand april met 50 procent.

Met die maatregel wil de KU Leuven, dixit rector Luc Sels, "een warm signaal geven in deze toch wat donkere dagen". Sels kreeg naar eigen zeggen de afgelopen dagen berichten van alleenstaande vaders of moeders met meerdere studerende kinderen die het momenteel financieel moeilijk hebben. Omdat ze zelf tijdelijk werkloos werden of hun student zijn studentenjob verloor bijvoorbeeld. En als gevolg van de coronamaatregelen en het afstandonderwijs aan de KU Leuven verblijven op dit moment heel wat studenten thuis en staan vele studentenkamers leeg.

Oproep aan privé-verhuurders

De KU Leuven roept privé-verhuurders op om een voor hen draagbare solidariteit te tonen en eveneens een korting toe te passen op de huurprijs van hun studentenkamers. Studenten en families die wat financiële ruimte hebben, wordt opgeroepen om de uitgespaarde 50 procent huur geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen van andere studenten en gezinnen die het minder breed hebben. Dit geld kan ook gestort worden ten voordele van het actuele onderzoek naar Covid-19 aan de KU Leuven en UZ Leuven.