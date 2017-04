Kulak wordt labo voor educatieve technologie

Zo krijgt de Kulak een zogenaamd Edulab en werd gisteren ook het initiatief Smart Education gelanceerd. Die initiatieven moeten ervoor zorgen dat de interactie tussen professoren en studenten versterkt wordt, niet enkel binnen het klaslokaal, maar ook ver erbuiten.

"Edulab en Smart Education gaan over technologie die allerlei vormen van interactie en samenwerking ondersteunt om zo tot beter leren te komen", aldus professor en trekker Piet Desmet. Concreet zullen studenten tijdens de les via smartphone of computer "stille vragen" kunnen stellen aan de lesgevers. Ze kunnen ook aangeven of bepaalde onderwerpen meer uitleg behoeven of aangeven wanneer de les te snel gaat.

Barco & Televic

Bedoeling is dat iedereen bij de les betrokken wordt, dus niet enkel de assertieve enkelingen. Ook Barco en Televic sprongen mee op de kar.

Tegelijkertijd wordt ook bekeken hoe lesgeven minder statisch te maken. Dankzij de technologie hangt onderwijs niet meer vast aan één bepaalde aula, maar kunnen lessen ook in andere lokalen of campussen gevolgd worden, kunnen gastdocenten les geven zonder op een campus te komen en kan de interactie tussen de studenten, professoren en zelfs tussen de universiteiten verder verhogen.