Kunst Kliniek in Beernem

In Beernem wordt de gemeenschapsinstelling De Zande uitgebreid en vernieuwd. Daarom moet het laatste oude gebouw, de vroegere Sint-Andreaskliniek plaats ruimen voor een nieuw complex.

Bij de slopingswerken van de vroegere Sint-Andreaskliniek gaat er een stukje Beernemse geschiedenis verloren. Vanaf de jaren '30 was het een kraamkliniek en heel wat inwoners van Beernem zijn er geboren.

Tot 1970 werd het gebruikt als een kraamkliniek, daarna werd het een gesloten instelling voor jongens en meisjes die hier geplaatst worden door de jeugdrechter. Tot vorige woensdag verbleef hier zelfs nog een aantal meisjes. Maar dit gebouw wordt afgebroken, iedereen die nog eens een kijkje wil nemen in het gebouw kan morgen voor de laatste keer binnen en kan ook een vleugje kunst beleven. In alle gangen en kamers zijn 39 lokale kunstenaars aan de slag. Alle kunst heeft iets met de kraamkliniek of jongeren te maken. Kunst schilderen op een zwangere buik, bijvoorbeeld.