In Galerij Emergent in Veurne worden ze zelfs tot kunst verheven. Bezoekers kunnen zich kandidaat stellen om een tekening te laten tatoeëren op hun lichaam. Het project maakt deel uit van de groepstentoonstelling ‘Kunst om het Lijf’. Ook Bruggeling Robert Devriendt stelt er tentoon. Alle de kunstenaars die op de tentoonstelling ‘Kunst om het Lijf’ exposeren, vinden het lichaam erg belangrijk in hun werk. Al is dat telkens op een heel andere manier.