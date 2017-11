Kunstacademie Zwevegem naar OC De Brug

Volgens onderwijsschepen Johan Rollez is gekozen voor een combinatie van nieuwbouw en de nodige verbeteringen aan de huidige infrastructuur. Met de keuze voor De Brug blijft het schepencollege bij de visie die in het begin van de legislatuur al werd bekendgemaakt. “De afdeling Beeld zou in de huidige lokalen kunnen blijven en zo gaan ook de investeringen van de voorbije jaren niet verloren. Het verschil is dat we nu een deel nieuwbouw voorzien en dat vrijwel alle verenigingen in OC De Brug kunnen blijven,” verklaart schepen Johan Rollez: “Alleen de petanqueclub moet plaatsmaken".

Intercommunale Leiedal zal gevraagd worden om de gekozen piste verder concreet uit te werken. Het schepencollege wil de nieuwe en vernieuwde infrastructuur uiterlijk in 2022 in gebruik nemen.

