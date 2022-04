Arne Quinze heeft de eer te danken aan zijn artistieke bijdrage om de biodiversiteit van bloembollen te promoten. De tulp ‘Arne Quinze’ is door Geert Vanacker, bloembollenhandelaar uit Hulste, gekozen omdat de tulp in haar groei en bloei het verhaal van Quinze vertelt: "van het grauwe Brussel in zijn beginjaren tot de kleurrijke steden nu".

De kunstenaar uit Kortrijk is ook uitgenodigd in Venetië om daar deel te nemen aan de 59ste Internationale Biënnale Arte. Die expo loopt nog tot 27 november.