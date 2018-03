Vercruysse was een van de meest invloedrijke Belgische kunstenaars van de jaren 80 en 90. Hij deed solotentoonstellingen in het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië en in het Museum M in Leuven. In 2001 kreeg de Oostendenaar de Vlaamse Cultuurprijs voor Beeldende Kunst.