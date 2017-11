Kunstenaar nog steeds gevangen in marmerblok

Slaagt kunstenaar Mikes Poppe in zijn opdracht in het gerechtsgebouw in Oostende?

Tot hij zichzelf kan bevrijden, blijft de Antwerpenaar vastgeketend aan een enorm blok marmer. Het gaat om een performance die deel uitmaakt van het kunstevenement Het Vlot. De vastgeketende artiest is intussen aan zijn zeventiende dag bezig. Elke brok die van het marmeren blok afspringt, is een stapje dichter bij de boodschap die Mikes Poppe wil duidelijk maken. Carrara-marmer staat symbool voor de kunstgeschiedenis en hij wil zich daar van bevrijden als een kunstenaar met een eigen oeuvre. Ook het overleven dag en nacht in dezelfde ruimte maakt deel uit van het project. Zelfs spreken is verboden.