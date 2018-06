Kunstenaarsweduwe hoopt dat gestolen beelden opduiken

De beelden die tot 2016 op 't Zand in Brugge stonden zijn gestolen vlak voor ze naar hun nieuwe locatie in het AlbertI-park zouden verhuizen. De familie was niet echt gelukkig met die nieuwe locatie maar heeft niks te maken met diefstal, zoals kwatongen in Brugge beweren. Livia Canestraro die de beelden samen met haar man maakte, hoopt dat ze nog niet gesmolten zijn en dat het om een kunstdiefstal gaat.

De beelden lagen open bloot op een terrein van de stad. De kunstenares en haar zoon en dochter maakten zich daar grote zorgen over en lieten dat weten aan de burgemeester.

Lees ook: