Kunstenares overschildert eigen werk

In Air Biekorf in Brugge heeft artist-in-residence Mieke Teirlinck haar kleurrijk muurschilderij ‘Les Refugiés’ overschilderd met witte verf.

Daarmee is de tentoonstelling rond de vluchtelingenproblematiek waar zo’n 40 kunstenaars aan deelnamen definitief afgesloten.

Les Refugiés was een bijna fotografisch geschilderd werk van de befaamde Brugse kunstenares Mieke Teirlinck. Het stelde een rij vluchtelingen voor die door twee figuren opvang en zorg krijgen. Dit sleutelwerk heeft 40 kunstenaars uit binnen- en buitenland geïnspireerd. Nu verdwijnt het werk onder een witte verflaag. Zo moet er ruimte vrijkomen voor een nieuw schilderij rond het thema ‘Play-time’. Wie dat maakt, wordt in september bekend gemaakt.

Het overschilderen van haar werk, is voor Mieke Teirlinck niet vanzelfsprekend. "Het is even een dubbel gevoel. Ik heb het werk niet oppervlakkig geschilderd maar heel gedetailleerd. Het is afscheid nemen van iets maar ik hoop dat het ook iets opbrengt."