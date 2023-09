In Westende is de nieuwe editie van het kunstenfestival Beaufort voorgesteld. Het festival is intussen al aan z'n achtste editie toe.

Beaufort plaatst traditioneel verschillende kunstwerken in de kuststeden en -gemeenten, maar daar komt volgend jaar verandering in. Curator Els Wuyts brengt dan bewust ook kunstwerken weg van de kustlijn. Er komen in totaal 18 kunstwerken, maar die zijn wel nog in de maak.