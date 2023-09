Kunstenfestival Beaufort 24 voorgesteld

In Westende is de nieuwe editie van de Triënnale Beaufort voorgesteld. De driejaarlijkse tentoonstelling is intussen al aan z'n achtste editie toe, waaraan 18 kunstenaars meewerken.

De achtste editie van Beaufort bouwt voort op de gekende elementen: nationale en internationale beeldende kunstenaars die unieke beelden creëren, die 24/7 toegankelijk en te bezoeken zijn. Achttien kunstenaars presenteren unieke werken in de negen deelnemende kustgemeenten. Curator Els Wuyts selecteerde de kunstenaars, die op vaak unieke plekken in de kustgemeenten hun beeldend werk zullen tonen. "Eigenlijk gaat het vooral over de sfeer van plekken: Wat leeft er in de kustgemeente? Wat is verdwenen? Wat is veranderd? Waar kunnen we eigenlijk op inhaken? We hebben ook heel bewust gezocht naar een match tussen de kunstenaars en de plek", vertelt Wuyts.

Meer landinwaarts

“Beaufort24 schuift wat meer landinwaarts en biedt een reeks beeldende voorstellen langs de kusttram die havenzones, dorpskernen, markten, dijken, akkers en parken in één beweging met elkaar verbindt”, gaat Els Wuyts verder. Acht van de kunstwerken die tijdens Beaufort24 worden gepresenteerd, zijn permanente werken. Zo wordt het Beaufort Beeldenpark, met de 42 bestaande werken van voorgaande edities aangevuld.

Absolute troef

Volgens Westtoer is kunst aan de kust een absolute troef. "Kunst en cultuur vormen in het strategische beleidsplan voor de Kust een belangrijke pijler, en met Beaufort willen we de Kust gedurende een langere periode positioneren als een cultuurtoeristische bestemming", vertelt Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter Westtoer en gedeputeerde voor Toerisme.

Dit zijn de 18 deelnemende kunstenaars:

Filip Vervaet (B) en Maëlle Dufour (B) in De Panne

Johan Creten (BE/FR) en Jorge Macchi (AR) in Koksijde-Oostduinkerke

Selva Aparicio (SP) en Alexandra Bircken (DE) in Nieuwpoort

Lucy + Jorge Orta (UK/AR) en Jef Meyer (B) in Middelkerke – Westende

Femmy Otten (NL) en Marius Ritiu (RO) in Oostende

Sara Bjarland (FIN) en Pei-Hsuan Wang (TAI) in De Haan-Wenduine

Romain Weintzem (FR) en Driton Selmani (KOS) in Blankenberge

Monika Sosnowska (PO) in Zeebrugge

Richard Deacon (UK) en Lucie Lanzini (FR) in Knokke-Heist

