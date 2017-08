Kunstenfestival kent goede opkomst

Het Kunstenfestival van Watou is halfweg en kent alweer een goede opkomst.

In deze maand juli haalden de organisatoren zo'n 87 % van de ticketverkoop van juli vorig jaar. Dat was een recordjaar met 24.000 bezoekers, ook al omdat het toen aangekondigd was als de laatste editie. Er kwam toch nog een editie dit jaar (en de komende twee jaar), dankzij de financiële steun van de stad Poperinge en de provincie.

De huidige editie is voor break-even gebudgetteerd op 18.500 betalende bezoekers en dit zal, zonder tegenslag en mits de juiste weersomstandigheden, gehaald of overschreden worden.

Traditiegetrouw is augustus steeds drukker dan juli op het Kunstenfestival. Gebaseerd op de aanvragen die ze binnen krijgen voor gidsbeurten en de mails met vragen over algemene informatie om zo een bezoek te kunnen plannen, verwachten ze dat dat ook dit jaar het geval zal zijn.