Kunstenfestival 'Stad Onderstroom' strijkt neer in Polderpand in Diksmuide

Telkens strijkt het kunstenfestival neer op een heel bijzondere locatie in Diksmuide. "We zoeken altijd een ruimte waar kunstenaars heel divers kunnen te werk gaan, maar ook uitgedaagd worden. Met het Polderpand hebben we dit ook. Er is een snookerzaal, een bowlingzaal, cinemaruimtes...", zegt Patrick Smagghe, coördinator van Stad Onderstroom.

Laagdrempelig

In het Polderpand kan je nu terecht voor de expo Vindlust. Christophe Denys en Peter Defurne installeerden er installaties van 15 kunstenaars. "We hebben bijvoorbeeld werk van Peter Puype, een politiek geëngageerd kunstenaar uit West-Vlaanderen. Hij is ook internationaal bezig en werkt met zeefdruk."

Er staan ook installaties in de bowling én in de oude snookerzaal. Elke ruimte is helemaal anders. Volgens de organisatoren is het een laagdrempelige manier om toch in contact te komen met kunst.