Kunstenfestival Watou blijft bestaan: 3 nieuwe curatoren

Stad Poperinge neemt in 2020 de organisatie van het Kunstenfestival Watou over van vzw Kunst, laat de stad weten in een persbericht. "De artistieke leiding van het festival komt in handen van niet één, maar drie curatoren, die samen de perfecte dialoog zoeken tussen beeldende kunst, literatuur en de unieke locaties in het West-Vlaamse dorp Watou."

"Chantal Pattyn is netmanager van Klara en presentator van het kunstprogramma ‘Pompidou’. Benedicte Goesaert was 8 jaar actief bij Zeno X Gallery in Antwerpen en opereert sinds kort als zelfstandig curator. Peter Verhelst is een gelauwerd auteur van o.a. poëzie, romans en theaterteksten. Hij staat bekend om zijn liefde voor de beeldende kunst, die in zijn oeuvre vaak opduikt. Hij werkte ook geregeld samen met kunstenaars."

"Om het festival blijvend te kunnen voorzien van kwaliteitsvolle kunst en ideeën, heeft de stad ook een dossier ingediend voor bovenlokale cultuurprojecten. Die subsidie is broodnodig om dit jaar al een experimenteel luik aan het kunstenfestival toe te voegen, en om de toekomst van het festival te vrijwaren."

"De stad hoopt op een positief advies voor die subsidie, om zo op zoek te gaan naar synergieën met het dorp, zijn bewoners en het omliggende landschap", laat Poperinge nog weten.