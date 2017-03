Kunstenfestival Watou is gered

De stad Poperinge, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap hebben een akkoord bereikt over de steun voor een doorstart van Kunstenfestival Watou.

“Meteen na de aankondiging vorig jaar van de organisatoren dat het Kunstenfestival zijn laatste editie zou beleven, startten we discrete gesprekken op om de toekomst van dit belangrijke culturele event te waarborgen", zegt burgemeester Christof Dejaegher van Poperinge. "We trokken naar de deputatie en dankzij de medewerking van de provincie groeide een consensus over zowel Vlaamse, provinciale als stadssubsidies voor het Kunstenfestival”.

De provincie West-Vlaanderen is bereid een eenmalige toelage van 225.000 euro toe te staan aan de stad Poperinge voor het Kunstenfestival Watou editie 2017. Vlaams cultuurminister Gatz voorziet voor Kunstenfestival Watou in 2018 en 2019 alvast een jaarlijks bedrag van 135.000 euro. De provincie zal zich voor 2017 financieel engageren, Vlaanderen engageert zich voor 2018 en 2019. De stad Poperinge zal voor die drie jaar ook een hogere financiële steun voorzien.