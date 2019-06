Kunstenfestival Watou in het teken van "Saudade"

Het thema is tweeledig. Enerzijds staat het in het teken van "Saudade", wat Portugees is voor een bepaalde gemoedstoestand, weemoed en verlangen. Anderzijds voegden de organisatoren er de quote "Niet bestaat dat niet iets aanraakt" van de roman "Bezonken Rood" van Jeroen brouwers aan toe.

Willy Tybergien nodigde een aantal jonge en minder bekende dichters uit voor het literaire deel van het kunstenfestival. Wat de beeldende kunst betreft, zijn er ook een aantal West-Vlamingen aanwezig zoals Bruggeling Strook, Oostendenaar Matthieu Lobelle en Depla en Reniere.

Voor de kinderen is er een speciaal kinderparcours uitgewerkt. Bezoekers krijgen informatie op hun smartphone die zich aanpast aan hun precieze locatie in het kunstendorp via de app van de Belgische startup Pieter Paul Guide.

Alle info vind je op www.kunstenfestivalwatou.be