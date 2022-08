Kunstenfestival Watou lokt ondanks warme weer 12.000 bezoekers

Met nog drie weken te gaan, spreekt de organisatie van het Kunstenfestival Watou nu al van een succes. Er zakten in totaal al meer dan 12.000 bezoekers af naar de Poperingse deelgemeente.

De kunstliefhebbers vinden na de coronaperikelen opnieuw de weg naar Watou. De combinatie kunst en poëzie doet het nog altijd. Al meer dan 12.000 mensen brachten al een bezoek aan het Kunstenfestival. In de komende weken zal dat aantal waarschijnlijk nog sterk uitbreiden, gezien veel kunstliefhebbers hun bezoek door het warme weer hebben uitgesteld.

Het Poperingse stadsbestuur, dat enkele jaren geleden de organisatie overnam, is hoe dan ook nu al tevreden: “We hebben nog drie weken te gaan en zullen waarschijnlijk de doelstelling van de 20.000 bezoekers halen. Dat is vergelijkbaar met de edities in 2019 en 2018.”