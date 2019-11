Kunstenfestival Watou staat op de helling

De VZW Kunst staat niet langer in voor de organisatie van Kunstenfestival Watou. De vzw trekt zich terug, omdat er teveel financiële onzekerheid is. De stad Poperinge wil overnemen, als er tenminste bovenlokale subsidies komen.

De vzw Kunst, sinds 2009 organisator van het jaarlijkse Kunstenfestival Watou, beëindigt haar engagement en tekent niet langer voor die organisatie. De stad Poperinge is bereid de organisatie zelf in handen te nemen maar rekent daarvoor ten volle op bovenlokale subsidies. Daartoe dient de stad alvast tegen 15 november een Vlaams subsidiedossier in. Als de hogere overheden toezeggen, is de stad bereid extra personeel in dienst te nemen om het kunstenfestival jaarlijks te organiseren. De stad doet er dus alles aan om het kunstenfestival Watou te behouden.

Jan Moeyaert stopt er helemaal mee

Kunstenorganisator en intendant Jan Moeyaert stopt er zelfs helemaal mee. Dat heeft hij bekend gemaakt op Facebook. Na 20 jaar zwemmen en verzuipen in de kunsten- en cultuursector is het voor mij genoeg geweest, schrijft hij.

Jan Moeyaert is vooral bekend van het kunstenfestival in Watou, het beeldjesproject CWRM, Beaufort en het stadsfestival in Damme. Moeyaert haalt fel uit op Facebook. Dat blijkt uit zijn persoonlijke reactie op de aangekondigde scherpe besparingsronde van Vlaams minister voor cultuur Jan Jambon. 'We bereikten met onze projecten miljoenen mensen. We stelden honderden mensen te werk en boden kunstenaars een dankbaar publiek. Onze subsidies waren nooit meer dan 30 procent van de omzet en we creëerden schoonheid, werk en economie. Bovendien hebben we heel veel maatschappelijke verbindingen mogelijk gemaakt. Ondanks het voortdurend vechten tegen de bierkaai ben ik daarvoor dankbaar,' aldus Jan Moeyaert.