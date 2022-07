Kunstenfestival Watou verbindt kunst met het grensdorpje

In Watou is dit weekend het Kunstenfestival gestart. Het zorgt voor een combinatie van beeldende kunst en poëzie. De hele zomer lang is nieuw werk te zien van twintig kunstenaars en evenveel dichters.

Het Kunstenfestival Watou is na veertig edities toe aan iets nieuws. Deze keer is Koen Van Mechelen de inspirator. Met 'Sense of Place' zet hij in op de band van het Kunstenfestival met de bewoners van het grensdorpje.

Verankering

De mensen van Watou spreken de laatste jaren van een ver-van-hun-bed-show, terwijl hun dorp wel de hele zomer lang wordt platgelopen. Deze editie zet daarom sterk in op verankering. Zo pakt Ilke Cop bijvoorbeeld in de dorpskerk uit met 'De pilaren van Watou', een schilderij met tien vrouwen uit Watou.

Het Kunstenfestival loopt tot en met 4 september in en rond Watou, en in het kasteel De Lovie in Poperinge.

