Kunstenparcours 'Contrei Live' krijgt vorm

Op de site Transfo in Zwevegem is het kunstwerk 'Top-Down Bottom-Up' geplaatst.

Dat is een onderdeel van Contrei Live, een kunstenparcours langs werken op en rond het water in de dertien steden en gemeenten van intercommunale Leiedal.

De Brusselse kunstenaar Adrien Tirtiaux wil aan Transfo een houten voetgangersbrug die het kanaal Bossuit-Kortrijk met de site moet verbinden. De brug zal aan een betonnen balk hangen. Die is vanmorgen met een kraan geïnstalleerd. Met het kunstenparcours Contrei Live wil Leiedal vanaf volgende maand haar zestigste verjaardag vieren. In Kortrijk planten ze daarvoor morgen een eerste drijvende tuin aan; Een verslag daarvan morgen vind je online en in ons nieuws.