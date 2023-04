Kunstenparcours The Crystal Ship krijgt nieuwe tekeningen

In Oostende gaat de achtste editie van het streetartfestival 'The Crystal Ship' van start. In de loop van de paasvakantie voegen twaalf artiesten meer dan twintig nieuwe kunstwerken toe aan de bestaande kunstroute.

Het kunstenfestival The Crystal Ship ging van start in 2016 en vindt jaarlijks plaats in Oostende. Internationale en nationale artiesten creëren er muurschilderingen en installaties met de stad als canvas.

Jaune

Volgens Oostends burgemeester Bart Tommelein is het de bedoeling om zo kunst dichter bij de mensen te brengen. "Midden in de stad of op muren in de wijken, zullen de komende weken kunstenaars hun ding doen. Liefhebbers kunnen dus dagelijks langskomen om de nieuwe werken vorm te zien krijgen."

Naast internationale artiesten zijn ook Belgische kunstenaars zoals Jaune van de partij. Hij staat vooral bekend voor zijn kunstwerkjes van vuilnismannetjes en pakt binnenkort ook uit met een eerste overzichtstentoonstelling.

Nog tot 8 april kan je de kunstenaars aan het werk zien. Daarna zijn alle werken klaar en worden ze officieel voorgesteld aan het grote publiek.