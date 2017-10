Kunstexpo "Het Vlot" in MuZee en andere locaties in Oostende

Maar op meer dan twintig locaties buiten het museum kun je ook terecht. Daarmee is Het Vlot niet alleen kunst, maar ook een ontdekking van de stad. Het Vlot loopt tot midden april.

De tentoonstelling gaat zaterdagavond officieel open met een performance op een buitengewone plek. Op het veld van KVO zal curator Jan Fabre samen met mede-curator Joanna De Vos zelf zijn voetbalschoenen aantrekken voor een match tussen curatoren en kunstenaars. De performance start om 19 uur en is gratis. Wie er niet bij kan zijn of het allemaal nog eens wil herbeleven, kan de performance zondagnamiddag om 16 uur zien op Focus of WTV