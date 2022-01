De kunstkerk van Bossuit bij Avelgem is gesloten voor onbepaalde duur. De burgemeester heeft de open kerk laten afsluiten, omdat het niet meer veilig is om er bezoekers toe te laten.

De oude kerk is uniek: ze is open gemaakt en doet vaak dienst voor kunstprojecten en evenementen. Ook is de kerk vaak het decor voor opnames, zoals in de videoclip van de Deerlijkse band Dogwalker.

Maar na inspectie van Monumentenwacht is het gebouw dus niet meer veilig. Een aannemer moet het weer stabiel maken. Tot zolang mag niemand de kerk betreden.