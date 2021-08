Kunsttriënnale Paradise telt ruim 142.000 bezoeken in eerste twee maanden

De triënnale voor actuele kunst kan terugblikken op een succesvolle start. Paradise Kortrijk doet het met ruim 142.000 bezoeken nog een stuk beter dan zijn voorganger PLAY Kortrijk. Ter vergelijking, over dezelfde periode registreerde PLAY Kortrijk 112.000 bezoeken. Het echte getal ligt voor beide tentoonstellingen waarschijnlijk nog een stuk hoger omdat er van heel wat populaire en vrij toegankelijke kunstwerken in de publieke ruimte geen cijfers beschikbaar zijn.

De meest bezochte plaatsen zijn: het Begijnhof (The Wonderful World of Abstraction - Jacob Dahlgren) en K in Kortrijk (Harmonic Motion II - Toshiko Horiuchi Macadam). Ook andere, minder gekende erfgoedlocaties doen het bijzonder goed. In de Artillerietoren (Towards Paradise - Josep Maria Martin) en het Baggaertshof (Wish Tree - Yoko Ono) komen soms tot 450 bezoekers per dag langs.

"Ons kunstenfestival brengt heel wat mensen op de been die ongetwijfeld tijdens hun wandeling genieten van de vele horecazaken in de stad. Zo bracht elke euro, die we in Play investeerden, telkens goed 5 euro in return op voor de stad", weet schepen van cultuur Axel Ronse.

Paradise Kortrijk loopt nog tot en met 24 oktober. Het parcours is gratis toegankelijk.