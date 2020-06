Kunstwerk 'Tower' van Lerooy verrijst in Knokke-Heist

De gigantische totem is 22 meter hoog en bestaat uit 49 hoofden. De installatie zal drie dagen duren. Het kunstwerk werd dus aangekocht door de projectontwikkelaar van de Cap Horn. Die legde er 295.000 euro voor neer. Maar het kunstwerk wordt wel eigendom van de gemeente.

Het is de eerste permanente sculptuur van Thomas Lerooy in de gemeentelijke openbare ruimte. Tower bestaat uit 49 bronzen bustes die alle recht naar de zee kijken. Het brons kreeg een zwarte patine en zal groener worden onder invloed van zon, regen en de zeewind. Zo kan het zich volledig integreren met het groene plein. De officiële inhuldiging is voorzien in de loop van augustus.