Kunstwerkje Patrick Sercu terug op sokkel

Het beeldje in de herdenkingshoek aan de Patrick Sercudreef was door vandalen van de sokkel getrokken. Gelukkig is het kunstwerkje teruggevonden. Na herstel is het teruggeplaatst.

"Respect"

“Gelukkig kon de technische dienst van de stad onmiddellijk alles herstellen”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe (N-VA).

“Daardoor is de herdenkingsplaats op de hoek van de Dirk Martenslaan en de Patrick Sercudreef weer helemaal in orde, met een mooie fotokader, het kunstwerk en een gedicht van de eerste stadsdichter Vincent Vandommele."

“We hopen uiteraard dat iedereen nu respectvol omgaat met de inspanningen die geleverd worden om de wielerlegende te eren en kunstwerken in het straatbeeld te brengen.”

