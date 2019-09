Kursaal Oostende voorziet voortaan volledig in eigen energie

Dit gebeurt dankzij een samenwerking tussen de NV EKO en de Oostendse startup 247 Energy. "Na 15 jaar was de koeling van het Kursaal aan vernieuwing toe. Dit innovatieve project zorgt niet alleen voor de nodige koeling maar voorziet ook in alle elektriciteit en verwarming voor de concertzaal en congresruimtes, casino, keukenes van de restaurants, discotheek, kantoren en ontvangstruimtes. Bovendien besparen we hiermee op een milieuvriendelijke manier 75.000 euro per jaar. Twee vliegen in één klap dus", licht eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA) toe.