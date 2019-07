Kursaal sluit eerste jaardeel af met 120.000 bezoekers

Kursaal Oostende sluit het eerste jaardeel af met 120.000 bezoekers. Het Kursaal is al geruime tijd bezig die bezoekers te bevragen na afloop van een show of concert. Het Kursaal scoort hoog in de tevredenheidsenquêtes met een score van bijna 9 op 10, voor zowel locatie als events.

In totaal vulden 4.244 bezoekers een vragenlijst in met hun bevindingen. Daaruit blijkt dat het Kursaal ook een meerwaarde is voor de stad Oostende zelf. Meer dan de helft van de bezoekers komt uit West-Vlaanderen en ruim 13 procent woont in Oostende. Bijna 60 procent blijft eten in een restaurant voor of na het concert en meer dan 20 procent blijft overnachten in een hotel in de badstad.

Duurzaam

Kursaal Oostende speelde op zeer korte termijn in op de feedback die terugkwam uit de enquêtes. Zo investeerde het in 200 nieuwe ergonomische verhoogkussens voor kinderen en kleine mensen. Het assortiment in de bar werd uitgebreid met warme dranken. Nieuwe signalisatiebordjes met rij- en stoelaanduiding werden gemonteerd in het auditorium. En er werd geïnvesteerd in nieuwe jetonautomaten waarbij er met Bancontact betaald kan worden. Er werd ook geïnvesteerd in heel wat nieuwe en duurzame zaken zoals LED-verlichting, wifi en meubilair.

Tijdens de zomer zijn er nog 19 publieke events en bezoekers kunnen dagelijks, tot 1 september, de zomerexpo bewonderen. Eind dit jaar kondigt het Kursaal Oostende de activiteiten aan voor de 15-jarige verjaardag van het Kursaal in 2020.