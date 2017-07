Kurt Vanlerberghe: "Requiem voor de belbus"

Maar daar lijkt een einde te zijn gekomen nu de Vlaamse overheid op de werking bespaart en De Lijn vanaf deze zomer een nieuw reserveringssysteem invoert", zegt de Diksmuidse schepen van mobiliteit Kurt Vanlerberghe (sp.a)

"Dat heeft in de proefzone Tielt alvast tot 50% minder reizigers geleid op de belbus. Ook in Diksmuide zijn de eerste ervaringen rampzalig". Volgens de schepen geraakten reizigers niet eens binnen in het reserveringssysteem, terwijl bij andere het inbellen ellendig lang duurt. "Daar bovenop wijzigen de reiswegen dag na dag, met als gevolg dat er geen zekerheid inzake connectie is. Het laat zich dan ook raden dat vele trouwe belbusreizigers snel ontmoedigd zullen worden en ook hier een enorme terugloop van gebruikers zal te noteren vallen", meent hij.

Privé-vervoer

Bovendien moet de vervoersregioraad Westhoek de komende maanden beslissen hoe ze het openbaar vervoer op maat (schoolvervoer, vervoer minder mobielen, belbus, …) organiseert. "Binnenkort wordt een overheidsopdracht uitgeschreven, waardoor vanaf april de vertrouwde belbussen van De Lijn mogelijkerwijze helemaal uit het straatbeeld verdwijnen en vervangen worden door privé-vervoer met kleinere bussen en taxi’s", zegt Vanlerberghe. Hij vraagt zich af of dat tegen aanvaardbare prijzen zal kunnen. "In het worst case scenario is er vanaf april volgend jaar geen valabele vervanger voor de belbus". Hij vreest dan ook het ergste voor schoolkinderen en werknemers zonder auto.