Kurt Vanryckeghem: "Heropen niet-essentiële winkels"

Morgen staat er opnieuw een overlegcomtié gepland. Kurt Vanryckeghem, Vlaams Parlementslid en Burgemeester van Stad Waregem, pleitte daarom in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement dat de Vlaamse Regering de heropening zal verdedigen op het komende Overlegcomité.

Kurt Vanryckeghem (CD&V): “Na de aankondiging gisteren van President Macron dat vanaf zaterdag alle winkels terug opengaan in Frankrijk, blijft België (met zijn gesloten handelszaken), een eiland in Europa. Het gevaar bestaat namelijk dat onze burgers naar de ons omliggende landen zullen trekken voor hun inkopen (winkeltoerisme) en dat heeft dan opnieuw een negatieve impact op onze economie.”

Uit Amerikaans onderzoek blijkt ook dat kort verblijven in een plaats waar weinig volk komt, zoals bijvoorbeeld een winkel met beperkte toegang, slechts weinig risico op besmetting inhoudt.

Ook de lokale handelaars zelf zijn ze klaar om in alle veiligheid terug te kunnen heropenen. “Als burgemeester heb ik gezien hoe de lokale winkeliers er de voorbije maanden alles aan gedaan om het winkelen zo veilig als mogelijk te laten plaatsvinden. Ze vragen echt voor een heropening. Wanneer een volledige opening niet zou kunnen, hopen ze dat winkelen op afspraak ten minste toegelaten wordt”, haalt Kurt Vanryckeghem aan. “Ik onderstreep dan ook zeker de oproep van Ubbe Descamps, zaakvoerder van Brooklyn, die voorbije week nog opriep om de retail terug te openen met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.”

Minister Crevits reageerde positief op de vraag van Kurt Vanryckeghem. “Met de kern van de Vlaamse Regering hebben we overleg gehad met verschillende personen uit de sector. Er werden mij uit dat gesprek twee dingen heel duidelijk: een heel grote vraag naar perspectief en dus naar opening binnenkort én een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel vanuit de sector om alles heel veilig te laten verlopen.”

In de plenaire vergadering werd duidelijk dat de vraag naar heropening van de niet-essentiële winkels kamerbreed werd gedragen. Minister Crevits eindigde haar antwoord dan ook met het feit dat ze de vraag van de handelaars en de oproep van Kurt Vanryckeghem zeker zal meenemen naar het Overlegcomité van komende vrijdag en dus zal pleiten voor een veilige heropening.

Kurt Vanryckeghem eindigde zijn tussenkomst met het feit dat ook de horeca zeker niet mag vergeten worden en dat het belangrijk is dat ook hier gekeken wordt of een veilige heropening in de nabije toekomst kan plaatsvinden.