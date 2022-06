Kust al bij al tevreden over pinksterweekend

Het regenachtige en frisse pinksterweekend heeft niet voor de gehoopte toestroom naar de kust gezorgd. Toch staat het eindtotaal van vrijdag tot maandag op 490.000 overnachtingen. Daarmee zit de streek acht procent boven het cijfer in hetzelfde weekend vorig jaar, maar wel tien procent onder dat van het afgelopen hemelvaartweekend. Afhankelijk van de badplaats waren de hotels degelijk of beperkt gevuld.

“Met de goede paasvakantie en de traditionele verlengde weekends blikt de Kust terug op een geslaagd voorjaar", zegt Liesbet Billiet, regiomanager Kust bij Westtoer. Bijna een derde van de geboekte overnachtingen stond op naam van Walen of Brusselaars, die net als in de paasvakantie opnieuw vlot de weg vonden naar zee. Ook heel wat tweedeverblijvers genoten van de zeelucht in het extra lange weekend