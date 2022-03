Kust beleeft hoogdagen tijdens krokusvakantie

De toeristische sector aan de Belgische kust beleefde afgelopen krokusvakantie opnieuw hoogdagen. Het mooie weer trok heel wat dagtoeristen naar de kust en ook het aantal boekingen in hotels en vakantiehuisjes stemt de sector tevreden. In de hotels was vooral het eerste weekend een voltreffer met een bezettingsgraad tot 80%. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar werden er bovendien 26% meer overnachtingen in hotels aan zee geboekt. Met een gemiddeld bezettingspercentage rond de 60% blijven de boekingen van vakantiehuizen wel op hetzelfde niveau als vorig jaar.

“Bestemming voor vier seizoenen”

“De toeristische sector aan zee herademt en is hoopvol dat het postcorona tijdperk definitief ingezet is. De Kust bevestigt meer dan ooit als een bestemming voor de vier seizoenen. In de eerste vakantieperiode van het jaar reizen Vlamingen en Franstalige Belgen graag naar zee. Ook de buitenlandse gasten vinden opnieuw de weg naar onze Kust”, verduidelijkt Sabine Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.