Kust gaat op zoek naar eigen DNA

Provinciebedrijf Westtoer werkt daarvoor samen met zeven internationale partners en doet dat in het kader van Europese subdsidiereglement Interreg 2 Zeeën. Het project kreeg de naam Profit mee (Professional Framework for Innovation in Tourism) en is vandaag voorgesteld in Oostende.

"Als we op korte, middellange en lange termijn een stabiele topbestemming willen blijven, hebben we een doelgerichte innovatiestrategie nodig waarmee we ons nog sterker in de markt kunnen zetten", zegt algemeen directeur bij Westtoer Stefaan Gheysen. Daarom is er een traject opgezet dat verschillende jaren zal lopen. In eerste instantie wordt op zoek gegaan naar het DNA van de kust. De eigenheid van de regio zal daarbij in beeld gebracht worden. Dat gebeurt onder meer in partnerschap met het Franse Nord-Pas-de-Calais, het Nederlandse Zeeland en het Britse Kent. In die studie zal op zoek gegaan worden of de regio's een gemeenschappelijk DNA delen, maar vooral of er verschillen zijn en wat die eigenheid precies inhoudt. Dat moet Westtoer in staat stellen om gericht te investeren en te innoveren.

Bezoekersstromen

Tegelijkertijd zal er veel gemeten worden via databasesystemen. Zo zullen onder meer de bezoekersstromen onderzocht worden en willen de partners de noden van de bezoekers leren kennen.

Op termijn zal met de resultaten naar de ondernemers worden gestapt, om te zien waar innovatie nodig is om tegemoet te komen aan de noden van de kusttoeristen. "We zien nu al een drietal mogelijkheden. Enerzijds is er de zorg, nu er een generatie vergrijzende babyboomers aankomt. Anderzijds is er de veranderende demografie. Denk aan eenoudergezinnen of nieuw samengestelde gezinnen. We zien ook nog mogelijkheid in sport en gezondheid", zegt Geysen. Ook het sociaal toerisme wordt bij het project betrokken.

Het traject zal drie jaar duren en de totale investering bedraagt 2,9 miljoen euro, waarvan twee derde op het conto van Interreg.