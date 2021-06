Kust is klaar voor de zomer, nu nog het weer...

In juni zijn er dubbel zoveel onlineboekingen binnen gekomen voor juli en augustus dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarbij komt bijna 80% uit eigen land. Ook de campings en vakantieparken beamen dat reserveringen vlot binnen lopen. De verhuurkantoren melden dat de vakantiewoningen quasi volzet zullen zijn vanaf midden juli tot midden augustus.

Drukte op treinen richting kust toegevoegd aan druktebarometer

Ook het provinciebedrijf Westtoer en de tien kustgemeenten zijn klaar voor de zomer, zeker nu versoepelde maatregelen zijn. Via de druktebarometer die je kunt raadplegen op www.dekust.be zullen potentiële dagjestoeristen zien waar het aangenaam en rustig verblijven is. Nieuw op de website is de aandacht voor de drukte op de treinen naar zee. De nieuwe functie moet tegemoetkomen aan de problemen met overvolle treinen in het kader van de coronamaatregelen.

Vorig jaar hebben we problemen gehad in bepaalde kuststeden met overbezette treinen", zo zegt Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter van Westtoer. "Daarom is er hard ingezet op overleg met spoormaatschappij NMBS. Dat geeft als resultaat dat we nu een druktebarometer voor treinen kunnen toevoegen en ook dat kunnen gebruiken om drukte te managen."

ovendien worden de vakantiegangers via de site ook geïnformeerd over welke coronarichtlijnen gehanteerd worden in de verschillende badplaatsen. Ook logeren, activiteiten en openbaar vervoer komen aan bod.